表格：外资在韩国股市买超3,870亿韩元，连续18天买超

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两周低点，因有裂解装置停产
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
路透首尔9月17日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超3,870亿韩元，连续18个交易日买超，期间累计买超7.981万亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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9月17日 387.0 -333.7 -64.6
9月16日 509.8 -204.3 -286.3
9月13日 412.6 -373.9 -12.3
9月12日 1,430.9 -1,031.4 -355.4
9月11日 694.9 -333.3 -344.3
9月10日 862.1 -304.0 -450.8
9月 9日 567.7 -122.0 -413.6
9月 6日 500.8 -229.0 -238.3
9月 5日 516.5 -113.7 -375.2
9月 4日 260.4 128.7 -77.1
9月 3日 230.2 46.1 -289.5
9月 2日 81.5 43.2 -129.1
8月30日 509.3 -55.0 -438.6
8月29日 467.0 62.2 -514.7
8月28日 133.6 73.6 -189.7
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本月以来 6,454.4 -2,827.3 -3,036.5
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今年以来 -589.9 6,285.7 -4,423.5
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路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透吉隆坡4月11日 - 马来西亚棕榈油期货周二从尾盘触及的六个月低点反弹，止住三连跌，迎来上涨，得益于需求攀升和豆油表现强劲。