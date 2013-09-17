版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 17日 星期二 15:41 BJT

表格: 中国8月原油、天然气和成品油产量--国家统计局

路透北京9月17日 - 以下是中国国家统计局公布的8月原油、天然气和成品油产量数据一览表。（单位为吨，天然气单位10亿立方米） 产品名称 8月 同比(%) 1-8月 同比(%) 原油加工量 39,740,000 5.50 317,160,000 4.70 石脑油 2,230,900 6.98 18,855,300 1.80 汽油 8,041,200 6.82 65,118,200 12.43 煤油 2,263,500 22.19 16,213,900 16.72 柴油 14,299,300 3.65 114,547,600 0.91 燃料油 1,990,500 0.23 16,620,200 16.47 液化石油气 2,078,800 16.39 16,375,500 11.34

国内产量: 天然原油 17,303,400 0.13 138,080,500 2.26 天然气 8.90 9.85 74.28 9.43 流览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 (完) (整理 黄凯; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐