表格: 中国8月原油、天然气和成品油产量--国家统计局

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两周低点，因有裂解装置停产
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
路透北京9月17日 - 以下是中国国家统计局公布的8月原油、天然气和成品油产量数据一览表。（单位为吨，天然气单位10亿立方米） 产品名称 8月 同比(%) 1-8月 同比(%) 原油加工量 39,740,000 5.50 317,160,000 4.70 石脑油 2,230,900 6.98 18,855,300 1.80 汽油 8,041,200 6.82 65,118,200 12.43 煤油 2,263,500 22.19 16,213,900 16.72 柴油 14,299,300 3.65 114,547,600 0.91 燃料油 1,990,500 0.23 16,620,200 16.47 液化石油气 2,078,800 16.39 16,375,500 11.34
国内产量: 天然原油 17,303,400 0.13 138,080,500 2.26 天然气 8.90 9.85 74.28 9.43 流览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 (完) (整理 黄凯; 审校 林高丽)
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透吉隆坡4月11日 - 马来西亚棕榈油期货周二从尾盘触及的六个月低点反弹，止住三连跌，迎来上涨，得益于需求攀升和豆油表现强劲。