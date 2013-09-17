中国债市：新债向好现券走势亦继续乐观，国债期货价涨量升

路透上海9月17日 - 中国银行间市场周二依旧弥漫暖意，国开行发行的四期固息债结果低于预期，二级市场金融债等利率产品走势亦乐观。国债期货方面，主力合约早盘一度创下上市以来新高后，下午涨幅收窄，成交量则达到除上市首日外的次高。

近期疲弱不振的中国债市一级市场，周二则超预期表现。中国国家开发银行 稍早招标增发的四期固息债，中标收益率齐刷刷低于市场预测均值，且机构积极参与将认购倍数均推升至两倍以上水平。

北京一银行交易员认为，本周以来一二级市场同步回暖，感觉是“对利空反应(已经)比较充分了的感觉。”

剩余期限近三年的国开行固息债130237券 最新成交在4.7000%，上日尾盘为4.7450%。

一级半(新债发行上市前交易)市场上，此前在4.70%以上成交的30年国债，今日已跌至4.70%下方，近日新发行的多期政策性金融债，亦现赚钱机会。

该交易员并指出，目前不排除月末前资金面会略有趋紧，但总的来说，现券走势应不至受到太大影响，惟短券可能受到一些扰动。

早盘一度创下新高的国债期货12月合约 收报94.234元，涨0.374元，或0.40%，全日成交22,275手，较上日的3,850手增逾数倍，且创下除上市首日外的日成交次高。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.5110 3.6610

上日 3.0190 3.4986

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 3.8360/3.7760 国债参考率报价 3.6400/3.5600 金融债参考率报价 4.5125/4.4300(完)

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