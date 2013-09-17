国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两周低点，因有裂解装置停产
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3352 1.3333 +0.14 +1.20 1.3194 美元/日圆 99.20 99.05 +0.15 +14.36 86.74 欧元/日圆 132.48 132.04 +0.33 +15.75 114.45 美元/瑞郎 0.9259 0.9270 -0.12 +1.14 0.9155 英镑/美元 1.5927 1.5894 +0.21 -1.99 1.6251 美元/加元 1.0319 1.0323 -0.04 +4.01 0.9921 澳元/美元 0.9319 0.9318 +0.01 -10.33 1.0393 新西兰元/美元 0.8181 0.8168 +0.16 -1.23 0.8283 欧元/瑞郎 1.2368 1.2365 +0.02 +2.43 1.2075 欧元/英镑 0.8382 0.8387 -0.06 +3.30 0.8114 欧元/瑞典克朗 8.6598 8.6847 -0.29 +0.96 8.5777 美元/挪威克朗 5.8995 5.9098 -0.17 +6.05 5.5630 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦 以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 全球汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 澳元、新西兰元报导 加元报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 沈以文)
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透吉隆坡4月11日 - 马来西亚棕榈油期货周二从尾盘触及的六个月低点反弹，止住三连跌，迎来上涨，得益于需求攀升和豆油表现强劲。