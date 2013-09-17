中国期市：白糖期价续跌至近两周低位，供应过剩压力料持续发酵

路透北京9月17日 - 中国郑州商品期货交易所白糖期货周二继续收跌至近两周低位，因 节前效应及中秋备货结束影响，资金选择离场观望，且随着10月新榨季开始，供应过剩压力 将持续发酵，从而继续压制糖价。 郑商所白糖期货主力1401合约 收跌1.28%至5,073元人民币/吨，为自9月5日以 来的最低收盘价格，大商所的豆粕期货主力1401合约 亦继续收跌0.49%，不过跌幅较 上日明显收窄。 综合来看，工业品继续维持弱势，其中玻璃跌幅接近2%，塑料、沪铅跌幅也都超过1%， 农产品中白糖和豆粕跌幅最大。 格林期货白糖分析师崔家悦指出，白糖整体供应过剩是白糖下挫的主要原因，而这两天 白糖期价出现明显下跌是受下榨季甘蔗收购价下滑以及直补政策推行等市场传言的打压。 “国际糖价太便宜了，低价进口糖对国内糖价的压制作用也很明显，8月份进口量数据 快公布了，市场还是比较谨慎。”崔家悦指出。 不过亦有分析师指出，从目前来看，各种政策消息均没有得以落实，炒作成分大，最后 主导市场的仍是供需基本面。 崔家悦指出，10月份新的榨季开始，而国内目前仍处于白糖三年增产周期内，估计今年 的糖料产量仍可能跟去年持平，加上进口糖和走私糖的冲击，糖料供应过剩的总体压力还是 比较大。 但是考虑到目前期现倒挂的情况，现货价格将提供一定支撑，偏低的白糖期货价格下行 空间也不是很大，未来白糖期价宽幅震荡下行的机率更高。 交易人士并称，临近中秋假期，投资者的避险心理提升，短期内市场波动将加剧。 中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1312 51,460 0.21 249,736 黄金(au) 1312 262.35 -0.46 127,714 螺纹钢 (rb) 1401 3,647 -0.05 1,520,864 橡胶 (ru) 1401 20,390 0.94 171,190 大商所 豆粕 (m) 1401 3,633 -0.49 1,966,138 豆油 (y) 1401 7,102 -0.14 665,940 焦炭 (j) 1401 1,572 -0.25 268,450 郑商所 白糖 (sr) 1401 5,073 -1.28 663,726 棉花 (cf) 1405 18,655 -0.13 37,968 中金所 沪深300(if) 1309 2,440.4 -1.62 30,464 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指数期货报 价单位为指数点，上述其余品种为元/吨（完） (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)