亚洲橡胶：东京期胶收高，早盘曾因日圆升值而触及两周低位

路透东京9月17日 - 指标东京橡胶期货周二上涨0.5%，三天来首次走高，早盘曾跌至两周低点。

东京工业品交易所(TOCOM)2月橡胶期货 升1.4日圆，结算价报每公斤273.4日圆(2.77美元)。由于受日圆升值拖累，期胶稍早一度跌至268.4日圆，为9月2日以来最低。

东京市场周一逢假期休市。

“市场已经反弹了一些，对近日来的跌势进行修正，”东京一位行业消息人士说，“不过基本面似乎仍然疲软，制造商的卖出意愿反映现货库存充沛。”

抗议者周二连续第二天封堵泰国南部的一条公路，欲迫使政府提高对胶农的补贴，尽管在抗议者周一与防暴警察发生冲突后，该地区已经实施宵禁。

多数农户组织已经原则上同意政府提出的212亿泰铢补贴，相当于每公斤补贴10泰铢左右。

沪胶主力1月合约 升190元，收报每吨20,390元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)近月的10月期胶合约 最新报每公斤237.70美分，下跌1.2美分。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 隋芬; 审校)