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亚洲 | 2013年 9月 17日 星期二 16:31 BJT

新兴汇市：印尼卢比领跌新兴亚币，马币演出补涨行情

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 日圆                        99.18      99.06      -0.12     -12.49      86.79
 坡元                       1.2617     1.2627      +0.08      -3.15     1.2219
 台币                       29.760     29.721      -0.13      -2.10     29.136
 韩元                      1083.40    1082.20      -0.11      -1.18    1070.60
 泰铢                        31.77      31.70      -0.22      -3.65      30.61
 菲律宾披索                  43.58      43.61      +0.07      -5.81      41.05
 印尼卢比                 11470.00   11360.00      -0.96     -16.04    9630.00
 印度卢比                    63.06      62.83      -0.36     -12.80      54.99
 马币                       3.2480     3.2900      +1.29      -5.85     3.0580
 人民币                     6.1209     6.1203      -0.01      +1.79     6.2303
    
(完)
        
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 (编译 李婷仪/张若琪 审校 艾茂林/高琦)
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