新兴汇市：印尼卢比领跌新兴亚币，马币演出补涨行情

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两周低点，因有裂解装置停产
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
亚洲 当日 今年以来 2012年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 99.18 99.06 -0.12 -12.49 86.79 坡元 1.2617 1.2627 +0.08 -3.15 1.2219 台币 29.760 29.721 -0.13 -2.10 29.136 韩元 1083.40 1082.20 -0.11 -1.18 1070.60 泰铢 31.77 31.70 -0.22 -3.65 30.61 菲律宾披索 43.58 43.61 +0.07 -5.81 41.05 印尼卢比 11470.00 11360.00 -0.96 -16.04 9630.00 印度卢比 63.06 62.83 -0.36 -12.80 54.99 马币 3.2480 3.2900 +1.29 -5.85 3.0580 人民币 6.1209 6.1203 -0.01 +1.79 6.2303 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 全球汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 澳元、新西兰元报导 加元报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李婷仪/张若琪 审校 艾茂林/高琦)
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透吉隆坡4月11日 - 马来西亚棕榈油期货周二从尾盘触及的六个月低点反弹，止住三连跌，迎来上涨，得益于需求攀升和豆油表现强劲。