中国债市：利率互换短端波动剧烈，长端续下滑曲线进一步趋平坦

路透上海9月17日 - 中国人民币利率互换(IRS)曲线 周二走势有所分化，受资金利率波动影响，短端早盘一度冲高，不过随后涨幅明显收敛，而长端则延续下滑态势，IRS曲线进一步趋平坦。

交易员认为，市场此前担忧的季末流动性紧张局面到目前为止仍不明显，这令资金预期趋于乐观，市场情绪的转变推动IRS下行。

广发银行交易员吴思捷指出，受隔夜回购利率开盘跳高影响，IRS短端早盘一度快速反弹逾5个基点(bp)，但之后因七天回购利率走势平稳，市场心态回稳，IRS短端涨幅之后逐级缩窄。

“总体看(与昨日收盘)差距不大，repo(基准IRS)1Y昨天收盘在4.01，目前是04/03；repo5Y昨天收盘在4.22，今天下了2个bp，目前21/20。”他称。

银行间市场周二主要回购加权利率均有不同程度上涨。交易员表示，在开盘价走高的影响下，隔夜加权利率涨幅逾40bp(基点)，七天期限资金则由于跨中秋假日，部分机构需求略有所增多；而21天以上期限资金价格则仍旧居高不下。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.0297/4.1277 3.9940/4.0760 4.0630/4.1450 4.1730/4.2610 4.2142/4.4650

上日 4.0240/4.1560 4.0123/4.0983 4.1100/4.1940 4.2380/4.3240 4.2617/4.5367

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变化 +0.0057/-0.0283 -0.0183/-0.0223 -0.0470/-0.0490 -0.0650/-0.0630 -0.0475/-0.0717

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。