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亚洲 | 2013年 9月 17日 星期二 16:46 BJT

路透基点：Stanley Lam已从三井住友银行离职，将加入瑞穗银--消息

路透香港9月17日 - 消息人士指出，Stanley Lam已从三井住友银行香港银团贷款部门辞职，将加入瑞穗银行。

消息人士称，他将加入瑞穗银行在香港的企业金融团队，担任红筹股上市公司的客户关系经理。他将在9月底就任新职。

Stanley Lam在三井住友银行任职到副总裁，主要负责房地产企业。他于2007年入职三井住友，今日是他在该行的最后一个工作日。(完) (编译 王洋; 审校 沈以文)
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