路透基点：Stanley Lam已从三井住友银行离职，将加入瑞穗银--消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两周低点，因有裂解装置停产
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
路透香港9月17日 - 消息人士指出，Stanley Lam已从三井住友银行香港银团贷款部门辞职，将加入瑞穗银行。
消息人士称，他将加入瑞穗银行在香港的企业金融团队，担任红筹股上市公司的客户关系经理。他将在9月底就任新职。
Stanley Lam在三井住友银行任职到副总裁，主要负责房地产企业。他于2007年入职三井住友，今日是他在该行的最后一个工作日。(完) (编译 王洋; 审校 沈以文)
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透吉隆坡4月11日 - 马来西亚棕榈油期货周二从尾盘触及的六个月低点反弹，止住三连跌，迎来上涨，得益于需求攀升和豆油表现强劲。