丰田汽车前社长丰田英二去世，享年100岁

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两周低点，因有裂解装置停产
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京9月17日 - 日本丰田汽车表示，该公司前社长丰田英二周二去世，享年100岁。他曾领导丰田汽车成长为全球知名企业，并首创了丰田生产方式。
丰田汽车在声明中称，丰田英二在东京都因心脏功能衰竭辞世。
丰田英二曾在1967-1982年担任丰田汽车社长，随后任董事长至1994年，随后担任名誉顾问直至去世。
在他的领导下，丰田汽车于1960年代后期发布了花冠（科罗拉/Corolla）车型，并成功打入美国市场，在1980年代末又作出在美国本土生产的决定。
丰田英二在创立丰田生产方式（TPS）上也发挥了重要作用。TPS专注于尽可能地减少浪费和持续质量改进。
丰田英二去世前接受治疗的医院的前身是丰田汽车1938年创立的内部职工诊所。(完)
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
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