更新版 1-中国货币市场：主要回购利率均上涨，跨节备付机构七天资金需求略增多

(更新收盘报价及新增成交量等)

路透上海9月17日 - 中国银行间市场周二主要回购加权利率均有不同程度上涨。交易员表示，在开盘价走高的影响下，隔夜加权利率涨幅近50bp(基点)，七天期限资金则由于跨中秋假日，部分机构需求略有所增多；而21天以上期限资金价格则仍旧居高不下。

“今天隔夜有点紧的，几个大行都在借，加上有人开盘做的高，(价格)就高了，”上海一机构交易员表示，基金以及券商七天需求较大，因为他们休假可以休到下周一上班，资金要跨越中秋。

他并表示，流动性较前几日略有收紧，不过也在比较合理的范围之内，毕竟节假日机构备付需要准备充分，但是资金面整体供需尚可。

而对于今日央行公开市场操作，东莞银行东金融市场部分析师陈龙认为，央行逆回购资金利率与货币市场同期限资金利率倒挂，吸引力一般，所以投的机构并不多，也反映了当前资金面其实并不紧张。

他并表示，短期之内央行不会大幅干预市场流动性以维持当前已经形成的谨慎性预期，目前资金面来看，只能说不会出现6月底的紧张局面。

中国人民银行公开市场今日进行80亿元人民币七天期逆回购操作，较上周同期减两成；据此计算，央行本周净回笼80亿元，较上周有所增加。

今日银行间市场质押式回购总成交量为5,940.80亿元，较上日的6,437.34亿元减近一成；其中隔夜品种成交4,393.54亿元，上日为4,828.18亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:10 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交金额

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.5110 3.0190 +49.20 4,393.54

七天 3.6610 3.4986 +16.24 1,050.75

14天 3.7339 3.6342 +9.97 296.71

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.1850 2.8350 -65.00 1,757.84

七天 2.8500 3.6450 -79.50 227.87

14天 6.0000 5.6700 +33.00 36.91

回购定盘利率

其中:隔夜 3.5400 3.0400 +50.00 --

七天 3.5900 3.4800 +11.00 --

14天 3.6000 3.6000 +0.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.4930 3.0080 +48.50 --

七天 3.5830 3.4690 +11.40 --

三个月 4.6579 4.6569 +0.10 --