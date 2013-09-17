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亚洲 | 2013年 9月 17日 星期二 17:06 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币略收跌但仍稳在6.12元附近，节前购汇涌现

* 人民币即期小幅收跌
    * 中间价自历史新高回落
    * 市场波幅窄，中秋节前购汇明显
    * 6.12仍是市场公认的短期交易中枢

 (新增评论和收盘报价)
    路透北京9月17日 - 人民币兑美元即期 周二微幅收跌。中间价自昨日的纪录高位有所回落，推
动今日即期交投中枢亦略往贬值方向移动，但幅度仍低于中间价走弱的幅度，午后市场涌出大量购汇客盘，但
整体交投区间非常狭窄，汇价继续在6.12附近盘整。
    
    交易员称，今天交投区间尽管才十几个点子，整体结汇盘也不少，但节前购汇非常明显，令结购汇相对均
衡，6.12元仍是目前市场公认的短期交易中枢，市场亦在静待美国联邦储备理事会(美联储/FED)稍晚将召开两
天会议，此次会议料将决定缩减刺激措施。

    “节前的购汇盘出来很多，结汇盘也多，供求就比较均衡，...估计明天的购汇盘也少不了。”上海一股
份制行交易员指出。
        
    一位股份制行交易员称，从方向上看，感觉至少人民币下跌空间不大，迅速升值的可能性也不大。
    
    另一个交易人士也指出，市场波动虽然非常小，但交易还是挺活跃，因为市场都认为交易区间会稳定在6.
12元附近，所以风险也就比较小。
    
    “今天跟以前都一样，还是稳在6.12附近。”他称。
    
    对于今日甫出的8月份银行代客结售汇数据，交易员强调，8月银行代客结售汇回升在意料之中，整体感觉
当月客盘的结汇也是偏重的，而9月的结汇也不少。
    
    中国国家外汇管理局统计数据显示，8月银行代客结售汇顺差94亿美元，同月远期结售汇为净结汇93亿美
元，均较上月的26亿美元明显回升。 
    
    而对于备受关注的FDI，中国商务部指出，受基数效应影响，中国8月FDI同比增幅不到区区1%。但个别月
份数据波动并不足以反映趋势的变化，商务部预计未来数月利用外资还将保持相对平稳，全年实际引资规模有
望高于去年。
    
    中国商务部周二公布，今年8月全国实际使用外资(FDI)金额83.8亿美元，同比增长0.62%（未含银行、证
券、保险领域数据）。 
    
    全球汇市方面，美元周二微跌，但处于狭幅区间内，美国联邦储备理事会(美联储/FED)稍晚将召开两天会
议，此次会议料将决定缩减刺激措施。 
    
     以下为今日在岸市场人民币兑美元          收盘价、中间价          ，以及离岸
 市场人民币的主要报价：    
                                                                               
 在岸市场人民币兑美元                      今日             上日        升贬
            即期成交价格                  6.1215           6.1203      -0.02%
                  中间价                  6.1571           6.1554      -0.03%
            成交额                       193亿美元                        
                                                                          
          日内相对于中间价最大波幅   0.60% (上限±1%)       日高        日低
                日内波动幅度(pips)          18             6.1200      6.1218
            2013年来即期升贬值幅度         1.78%                               
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF          898                           
                               XS>                                   
                                                                          
 离岸人民币市场,北京时间16:56              今日             上日          
             1年期NDF                    6.2090/33         6.2055         
                     CNH即期             6.1093/04         6.1070         
       
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇
率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)    

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 (发稿 李文科; 审校 张喜良/黄凯)
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