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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 08:32 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月18日

*工商时报：

--经济部为了稳定物价，昨日再邀请业者座谈，尽管次长卓士昭认为，10月电价调整对进出口业者的冲击，相对最小。但是会议结束之后，业者表示出口竞争受影响，新北市进出口公会常务监事程秋利说，〞叫我们来，就是摸摸头而已。〞

--业界频呼不景气之际，鸿海 董事长郭台铭昨日意外现身两岸企业家峰会理监事会议，郭台铭直指，印尼是鸿海下一个亚洲发展的机会。

*经济日报：

--在核心子公司兆丰银行获利动能延续下，兆丰金控 今年上半年年化股东权益报酬率(ROE)达到11.36%，创下历史新高，尤其兆丰银8月提早达成各项资产品质的高门槛，累计提存准备金额达到去年两倍多，吸引外资近月来大买逾15万张，对兆丰金控展望乐观。

--永丰余集团生物制浆有重大突破，永丰余企业 总裁何寿川17日表示，生物制浆生产出的纸浆取得七国的环保相关认证，并获美国戴尔 、惠普 等电子产品使用生物制浆生产包装订单，未来将透过转投资品牌包装厂捷比达向国际客户行销。

--美国联邦储备理事会(Fed)公开市场委员会(FOMC)会议结论出炉时，台湾适逢中秋连假，对金融市场影响递延至下周。为避免量化宽松(QE)退场引发外资出走，中央银行沙盘推演备妥数套剧本，除加强外汇管理外，也将端出种籽基金机动上阵，以支应银行外币资金需求。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 林妙容; 审校 林高丽)

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