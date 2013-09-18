《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月18日

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
*工商时报：
--经济部为了稳定物价，昨日再邀请业者座谈，尽管次长卓士昭认为，10月电价调整对进出口业者的冲击，相对最小。但是会议结束之后，业者表示出口竞争受影响，新北市进出口公会常务监事程秋利说，〞叫我们来，就是摸摸头而已。〞
--业界频呼不景气之际，鸿海 董事长郭台铭昨日意外现身两岸企业家峰会理监事会议，郭台铭直指，印尼是鸿海下一个亚洲发展的机会。
*经济日报：
--在核心子公司兆丰银行获利动能延续下，兆丰金控 今年上半年年化股东权益报酬率(ROE)达到11.36%，创下历史新高，尤其兆丰银8月提早达成各项资产品质的高门槛，累计提存准备金额达到去年两倍多，吸引外资近月来大买逾15万张，对兆丰金控展望乐观。
--永丰余集团生物制浆有重大突破，永丰余企业 总裁何寿川17日表示，生物制浆生产出的纸浆取得七国的环保相关认证，并获美国戴尔 、惠普 等电子产品使用生物制浆生产包装订单，未来将透过转投资品牌包装厂捷比达向国际客户行销。
--美国联邦储备理事会(Fed)公开市场委员会(FOMC)会议结论出炉时，台湾适逢中秋连假，对金融市场影响递延至下周。为避免量化宽松(QE)退场引发外资出走，中央银行沙盘推演备妥数套剧本，除加强外汇管理外，也将端出种籽基金机动上阵，以支应银行外币资金需求。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 林妙容; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数