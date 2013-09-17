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亚洲 | 2013年 9月 17日 星期二 17:02 BJT

《中国企业债发行日程表》--9月17日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 
       
 发债主体   拟发规模   期限        年利率       主体评级     发行时间   主承销商
          (亿元人民币) (年) 
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哈尔滨高新      25       7         7.00%           AA-      9/16-9/18   广发证券
技术产业开发区基础设施开发建设公司   
                   (第3-7年末每年偿还20%本金/中债信用增进投资股份公司提供担保)
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四川成阿发       8       7         7.18%           AA-      9/12-9/18   长江证券
展实业公司 (固息债，一年SHIBOR基准/第3-7年末每年偿还20%本金/自有土地使用权提供担保) 
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平凉市投        10       7        *7.10%           AA       9/17-9/18  银河证券
资发展公司      （第3-7年末每年偿还20%本金/中国投资担保有限公司提供担保)  
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大洼县城       *13       7        *7.25%           AA       9/17-9/18  长城证券
建投公司                 （第3-7年末每年偿还20%本金)                   太平洋证券
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雅安发展投资    15       7         7.00%           AA       9/13-9/22   中航证券
                       (第3-7年末每年偿还20%本金)
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江苏福如        10       7         7.09%           AA       9/13-9/22 华泰联合证券
东海发展集团           (第3-7年末每年偿还20%本金)   
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珠海汇华基础    15       7        上限7.3%         AA-      9/17-9/22  齐鲁证券
设施投资公司      （第3-7年末每年偿还20%本金/中国投资担保有限公司提供担保)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:  
    
发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
            (亿元人民币)  (年)
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 无
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注:表示新增.(完)

 (整理 李宏薇; 审校 吴芳)
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