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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 08:34 BJT

《台湾重要政经日程》--9月18日

===================今日重要政经消息=====================

9/18(三)

--09:30 2013台商投资台湾高峰会。

--12:00 立法院长王金平主持邀请行政院长施政报告等朝野协商会。

--18:30 外贸协会与云南省签署合作备忘录。

=================近期重要政经消息======================

9/19-9/20

--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市。

9/23(一)

--08:30 主计总处公布8月季调失业率。上月为4.18%。

--14:00 台湾财政部公布第四季公债/国库券发行计画。

9/25(三)

--14:30 元富投顾投资策略研讨会。

--16:00 经济部公布8月外销订单。上月为年增0.5%。

--16:00 央行公布8月M2货币总计数年增率。上月为年增5.42%。

9/26(四)

--16:00 经济部公布8月工业生产指数。上月为年增2.07%。

--约17:00 台湾央行召开第三季全体理监事会议后记者会。

10/2(三)

--14:00 仲量联行第三季办公大楼市场报告记者会。

10/4(五)

--16:10 央行公布至9月底的外汇存底，8月底为4,093.88亿美元。

10/7(一)

--08:30 主计总处公布9月消费者物价指数(CPI)年增率，上月为年减0.79%。

--16:00 财政部公布9月进出口数据，上月出口为年增3.6%。

10/10(四)

--国庆日休市一日。

11/20(三)

--16:10 央行公布第三季经常帐以及国际收支余额。第二季经常帐顺差138.0亿美元。

2014年

1/1 (三)

--元旦金融市场休市一日。

1/30(四)-2/4(二)

--农历春节假期。

2/28(五)

--和平纪念日金融市场休市。

4/4(五)

--儿童节金融市场休市。

6/2 (五)

--端午节休市一日。

9/8(一)

--中秋节休市一日。

10/10(五)

--国庆日休市一日。

注：*表新增。(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)

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