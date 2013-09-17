离岸人民币：新加坡清算量大幅增长至逾6,100亿元--工行

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两周低点，因有裂解装置停产
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
路透香港9月17日 - 随着人民币国际化脚步发展，各地离岸中心业务迅速增长，中国工商银行 周二示，至目前新加坡的清算业务量已达到6,100多亿元，较5月底开办首月的600亿元迅猛增长。
工行发布新闻稿指出，迄今已有62家新加坡本地及境外的银行开立人民币清算帐户，人民币业务涵盖跨境清算、离岸清算、银行间头寸调拨、拆借以及人民币债券发行清算等。
工行相关负责人表示，新加坡作为亚洲石油及大宗商品的主要交易市场，也是仅次于东京的亚洲第二大外汇中心，与中国的跨境贸易往来密切，为新加坡离岸中心发展奠下得天独厚的优势。
工行今年2月被指定为新加坡人民币清算行，为中行 以外第二家。新加坡离岸业务自5月底展开，
根据新加坡国际发展企业局资料，今年1-6月中国与新加坡双边贸易额为424.5亿美元，增长6.1%。中国为新加坡第三大出口市场以及第一大进口来源。（完）
(记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透吉隆坡4月11日 - 马来西亚棕榈油期货周二从尾盘触及的六个月低点反弹，止住三连跌，迎来上涨，得益于需求攀升和豆油表现强劲。