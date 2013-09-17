离岸人民币：新加坡清算量大幅增长至逾6,100亿元--工行

路透香港9月17日 - 随着人民币国际化脚步发展，各地离岸中心业务迅速增长，中国工商银行 周二示，至目前新加坡的清算业务量已达到6,100多亿元，较5月底开办首月的600亿元迅猛增长。

工行发布新闻稿指出，迄今已有62家新加坡本地及境外的银行开立人民币清算帐户，人民币业务涵盖跨境清算、离岸清算、银行间头寸调拨、拆借以及人民币债券发行清算等。

工行相关负责人表示，新加坡作为亚洲石油及大宗商品的主要交易市场，也是仅次于东京的亚洲第二大外汇中心，与中国的跨境贸易往来密切，为新加坡离岸中心发展奠下得天独厚的优势。

工行今年2月被指定为新加坡人民币清算行，为中行 以外第二家。新加坡离岸业务自5月底展开，

根据新加坡国际发展企业局资料，今年1-6月中国与新加坡双边贸易额为424.5亿美元，增长6.1%。中国为新加坡第三大出口市场以及第一大进口来源。（完）