航空产业：卢森堡与中国投资人洽谈出售航运公司Cargolux股权

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两周低点，因有裂解装置停产
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
路透布鲁塞尔9月17日 - 卢森堡政府寻求出售货运航空公司Cargolux 的35%股权，目前正与中国投资人洽谈。
卢森堡政府新闻稿指出，河南省及河南民航发展投资有限公司(HNCA)的代表人员，周一访问卢森堡机场及Cargolux总部。
“HNCA是已经表达对Cargolux股权感到兴趣的可能投资者之一，目前正与卢森堡进行密切谈判，”政府声明称。
卢森堡当局12月时表示，已经从Qatar Airways手中按原始出售价格1.175亿美元，买回Cargolux股权，打算迅速将股权转卖出去。(完) (编译 蔡美珍；审校)
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透吉隆坡4月11日 - 马来西亚棕榈油期货周二从尾盘触及的六个月低点反弹，止住三连跌，迎来上涨，得益于需求攀升和豆油表现强劲。