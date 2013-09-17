中国新债: 农发行下周三将发行总额12.74亿元ABS

路透上海9月17日 - 中国农业发展银行周二公告称，将于下周三(25日)发行今年第一期信贷资产支持证券(ABS)，发行总额12.7431亿元人民币，共分为优先A档、优先B档和次级档，发行金额分别为9.45亿、1亿和2.2931亿元。

农发行称，是次优先档ABS为浮息品种，基准利率为一年期定期存款利率，全部进行招标，采用单一利差(荷兰式)招标方式。其中优先A档招标基本利差区间为1.50%-2.50%，优先B档利差区间为2.90-3.90%。

次级档ABS招标量为1.4亿元，采用数量招标方式，无票面利率。优先A档、优先B档和次级档的加权平均期限为0.36年、1.29年和1.95年。

本期资产支持证券由中信信托担任发行人和受托人，中信证券 和中金公司为联席主承销商。采用双评级制，其中联合资信对优先A档、优先B档的预定评级分别为AAA、AA-；中债资信评估则分别预定评级为AA+和A-。次级档均未予评级。

上述ABS具体招标时间为9月25日下午14:00-15:00，10月10日为分销日和缴款日，10月11日为起息日和信托设立日。

除大型商业银行外，政策性银行中的国家开发银行 开展资产证券化业务较多，农发行等另外两家参与相对较少。

此前中国国务院常务会议明确，将进一步扩大ABS试点，优质ABS产品可以在交易所交易；对于风险较大的资产则不纳入试点范围，不搞再证券化。(完)

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