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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 17:20 BJT

台湾债市：102/10期十年公债中，银行业买超12.5亿台币

路透台北9月18日 - 台湾柜台买卖中心周三公布，债券等殖成交系统中，十年公债102/10 交
易资料如下：(单位：亿台币)

       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业       28.00       15.50      +12.50
     票券业        0.00        0.50       -0.50
     证券业        4.00       16.00      -12.00

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