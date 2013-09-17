香港金融：大华银行目标于三年内香港与东南亚双边业务流量倍增

路透香港9月17日 - 新加坡大华银行于香港的分支周二称，将加强对有意进军东南亚市场的本地企业服务，目标于未来三年内其香港与东南亚双边业务流量倍增。

中国-东盟自由贸易区已经全面运作超过三年，香港仍在争取加入这个协定，但根据东盟的统计，于2009-2011年香港流入东盟的外国直接投资（FDI）达100亿美元，在10大来源地排行第六，仅次于中国内地。

大华银行（香港）行政总裁兼董事总经理叶杨诗明在记者会上称，由2012年上半年至2013年上半年，大华银行辖下香港与东南亚之间的业务流量增加了51%，这包括跨境贸易融资、票据偿付及人民币结算。

“未来三年内，计划将香港与东南亚之间的业务流量扩大一倍。”她并称，五年前香港涌入东南亚的投资主要聚焦于天然资源如煤、铁矿石，近期的投资热点则为商品、重工设备分销、建筑工程、白色家电等行业。

根据香港贸易发展局的贸易数据，2007-2012年香港与东盟之间的贸易增长26%，至935.7亿美元。

为协助客户实现东南亚市场的业务扩展计划，大华银行今天宣布在香港成立一个专门的外国直接投资谘询部门。而大华银行在新加坡、中国内地、泰国、马来西亚、印尼、印度、越南、缅甸亦设有相关部门。（完）