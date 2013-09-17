路透基点：中海油30亿融资案招揽到11家银行

路透香港9月17日 - 消息人士称中国海洋石油有限公司已为其总计30亿美元的融资案聚拢了11家银行。

据消息这些银行分别是：澳新银行(澳盛银行,ANZ)、美银美林、中国银行、巴克莱、中国建设银行、花旗集团、澳洲联邦银行、高盛、汇丰、瑞穗银行和三井住友银行。

签约仪式在今日举行。

如稍早报道，该笔融资分为两部分：一年期20亿美元贷款以及五年期10亿美元贷款。

价格据说在一年期贷款部分为低于80个基点，五年期贷款部分则为140个基点左右。

中海油在香港向多家重要往来银行启动融资程序，但要求银行将这笔资产列于澳洲。

消息人士说，融资所得将用于投资昆士兰Curtis液化天然气(QCLNG)项目，目前由BG Group Plc开发这个项目。

中海油5月时与英国油气集团BG Group签订一项19.3亿美元的约束性协议，取得QCLNG的40%权益。协议包括一项20年供应合约，BG Group表示，这将使公司成为中国最大液化天然气供应商。

穆迪/标普/惠誉给予中海油的评级为Aa3/AA-/A+。(完) (编译 王洋; 审校 田建华)