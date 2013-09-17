路透基点：中海油30亿融资案招揽到11家银行

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两周低点，因有裂解装置停产
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
路透香港9月17日 - 消息人士称中国海洋石油有限公司已为其总计30亿美元的融资案聚拢了11家银行。
据消息这些银行分别是：澳新银行(澳盛银行,ANZ)、美银美林、中国银行、巴克莱、中国建设银行、花旗集团、澳洲联邦银行、高盛、汇丰、瑞穗银行和三井住友银行。
签约仪式在今日举行。
如稍早报道，该笔融资分为两部分：一年期20亿美元贷款以及五年期10亿美元贷款。
价格据说在一年期贷款部分为低于80个基点，五年期贷款部分则为140个基点左右。
中海油在香港向多家重要往来银行启动融资程序，但要求银行将这笔资产列于澳洲。
消息人士说，融资所得将用于投资昆士兰Curtis液化天然气(QCLNG)项目，目前由BG Group Plc开发这个项目。
中海油5月时与英国油气集团BG Group签订一项19.3亿美元的约束性协议，取得QCLNG的40%权益。协议包括一项20年供应合约，BG Group表示，这将使公司成为中国最大液化天然气供应商。
穆迪/标普/惠誉给予中海油的评级为Aa3/AA-/A+。(完) (编译 王洋; 审校 田建华)
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透吉隆坡4月11日 - 马来西亚棕榈油期货周二从尾盘触及的六个月低点反弹，止住三连跌，迎来上涨，得益于需求攀升和豆油表现强劲。