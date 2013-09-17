中国个股：浦发银行计划设立上海自贸区分行

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两周低点，因有裂解装置停产
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
路透香港9月17日 - 上海自由贸易区即将挂牌启动之际，中国股份制银行--上海浦东发展银行 周二公告称，公司计划设立上海自贸区分行，将在报监管部门批准后实施。
浦发银行公告称，该公司董事会已批准通过了设立“上海浦东发展银行股份有限公司中国（上海）自由贸易试验区分行”的决议，并还将开展社区银行试点，并设立金融超市的计划。另外，公司将建造上海分行营业办公楼。
国务院日前已正式批准设立中国(上海)自由贸易试验区，自8月下旬以来，自贸区概念股得到了市场资金的热烈追捧，其中，表现最抢眼的金融股是浦发银行和平安银行。
上海自贸区金融创新被市场寄予厚望，有分析认为，自贸区创新主要方向为离岸金融领域，而试点银行，将试办全球人民币的创新、交易等业务，为自己的客户提供跨境的人民币结算、融资等服务。
目前，已有银行上报的有关上海自贸区试点方案。
数据显示，浦发银行及平安银行居涨幅榜前列，上周涨幅分别高达24.45%及19.76%。分析称，因离岸金融是自贸区金融的一个重要内容，而交通银行、浦发银行是目前少数几家持有离岸金融牌照的银行之一。
(记者 赵红梅；审校 黄凯)
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透吉隆坡4月11日 - 马来西亚棕榈油期货周二从尾盘触及的六个月低点反弹，止住三连跌，迎来上涨，得益于需求攀升和豆油表现强劲。