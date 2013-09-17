中国个股：浦发银行计划设立上海自贸区分行

路透香港9月17日 - 上海自由贸易区即将挂牌启动之际，中国股份制银行--上海浦东发展银行 周二公告称，公司计划设立上海自贸区分行，将在报监管部门批准后实施。

浦发银行公告称，该公司董事会已批准通过了设立“上海浦东发展银行股份有限公司中国（上海）自由贸易试验区分行”的决议，并还将开展社区银行试点，并设立金融超市的计划。另外，公司将建造上海分行营业办公楼。

国务院日前已正式批准设立中国(上海)自由贸易试验区，自8月下旬以来，自贸区概念股得到了市场资金的热烈追捧，其中，表现最抢眼的金融股是浦发银行和平安银行。

上海自贸区金融创新被市场寄予厚望，有分析认为，自贸区创新主要方向为离岸金融领域，而试点银行，将试办全球人民币的创新、交易等业务，为自己的客户提供跨境的人民币结算、融资等服务。

目前，已有银行上报的有关上海自贸区试点方案。

数据显示，浦发银行及平安银行居涨幅榜前列，上周涨幅分别高达24.45%及19.76%。分析称，因离岸金融是自贸区金融的一个重要内容，而交通银行、浦发银行是目前少数几家持有离岸金融牌照的银行之一。