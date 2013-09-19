《离岸人民币综述》鲶鱼激香江，上海自贸区力促香港更奋蹄

* “中国经济奇迹”第二季领跑者--上海自贸区

* 自贸区的优惠政策或低于预期

* 鲶鱼效应激发多地创新热情

* 粤港澳的新空间

* 上海可借鉴香港离岸人民币经验

记者 赵红梅

路透香港9月17日 - 上海自贸区即将挂牌，这个不到29平方公里的地方因担当了“中国经济奇迹”第二季的领跑者而颇受世人瞩目。“鲶鱼效应”激发了全国各省市争求获批自贸区等政策红利的积极性，而香港则感受到了浓浓的竞争压力。

尽管中共中央政治局常委俞正声周三派出“定心丸”，声称上海获批设立自贸区，并不会影响香港的发展。但香港业界人士担心，一旦上海与香港支柱行业雷同的改革露出峥嵘，未来香港亚洲金融中心的地位难不受冲击，

他们并建言，香港当前最重要是留意局势，赢回主动、寻求突破。

亚洲首富李嘉诚周二就表示，上海自贸区将在短期内对香港产生巨大影响，包括对金融服务业的影响。一旦人民币能够自由兑换，对上海发展将更加有利。他强调，“如果香港不急起直追，便会落后于人。”

香港香港金融发展局近日已接纳旗下内地机遇小组撰写的人币离岸中心发展研究报告，其中有20多项建议内容，包括发展人币计价商品期货合约、扩大本港人币资金池规模及跨境对流安排等内容。

而广东省省长朱小丹和香港行政长官梁振英周一亦表示，粤港澳正在向国家争取共建区域性的粤港澳自贸区，目前该项工作仍在谋划阶段。

摩根大通首席中国经济学家朱海斌认为，自贸区内金融改革有助于克服建设过程中的金融短板，有助于为全国金融改革和人民币国际化积累经验，未来有望与香港一道促离岸人民币市场发展，共推人民币国际化的进程，多方都会受益。

**上海：金融领域一步难走太远**

上海自贸区大胆的成型速度令不少市场人士直呼出乎意料，但亦有金融界人士表示，最大看点金融领域的改革创新难成一日之功，料短期难有太大突破。

一位参与自贸区设计人士表示，自贸区的总体方案送审稿“蓝图很大”，细则也会近日出台，先期会将启动三十以上项试点，但金融开放的步伐会审慎稍慢。

“刚开始会建有离岸特点的国际账户，在岸和离岸账户分开，解决企业在转口贸易中的结算便利需求、套保和境外融资需求，推动跨国公司总部外汇资金集中运营管理等试点。”他称。

但上述人士预测离岸金融业务、人民币资本项目可兑换、利率市场化、允许资本流动等关键，初期还只是小范围先试和规模限制，以后会在负面清单内容界定清晰、可操作的方案具体的情况下，再有进一步的细则和推进。

上海自贸区目前采取“负面清单”管理办法，即“法无禁止即合法”，仅会规定企业“不能做什么”。

朱海斌亦认为，金融改革是不是以特区模式进行改革还是需考虑清楚，毕竟金融和贸易改革挑战难度不同，前者无边界，他判断，自贸区的金融改革短期内不会走的太快。

他并强调，自贸区的改革绝不仅是自由金融试验区的改革，而是包含贸易、投资、金融、行政管理各个领域。“自贸区的建设是一个持续的过程，而不是一锤子的买卖。”

上海自贸区设计资深专家林青认为，自贸区设计方案提出建立“负面清单”，但在许多方面如金融、贸易便利化等多方面，“负面清单”界定不够明确具体，导致可操作性存在很大问题，体制机制还有待理顺。

另一位上海自贸区专家、对外经济贸易大学副校长林桂军也表示，自贸区初期开放范围和深度有限，难点是保护民族工业和产业政策，目前此次自贸区的优惠政策可能低于预期。

**粤港澳的新空间**

上海自贸区的获批，令深圳前海、珠海横琴及广州、南沙三大国家级新区相形见绌，亦让香港感受到了压力，宛若“鲶鱼”出现，曾领中国改革先锋的广东等地政府开始更积极想招应对。

周三，广东省省长朱小丹在该省经济形势分析上强调，要抓紧推进申报设立粤港澳自贸区。据了解，国家调研组人员已完成对该自贸区的调研评估，预计很快会就自贸区的定位和功能向中央做报告。

香港金融界一位高管评论道，“广东的反应很敏捷，上海自贸区获批，粤港不再享受‘试点’独一份的政策红利了，”广东赶紧申请了粤港澳自贸区，香港就应该借力发挥优势，若获批，区内服务与商品贸易能实现自由化，那对香港广东澳门腹地经济的整合都是大利好。

香港银行学会高级顾问陈凤翔认为，“看前海，目前是讲的漂亮，但落地政策不多，”香港应寻求突破，如在粤港澳自贸区上能否实现服务贸易自由化、投资便利化、税收优惠、人民币可否获境内外广泛使用。

朱海斌表示，香港的离岸人民币市场初具雏形，为上海自贸区发展提供不少借鉴，共同把离岸人民币市场发展的蛋糕做大，随着中国金融市场广度和深度拓展后，人民币国际化的进程也会推进，几方都会受益。

国际清算银行此前发布报告显示，2013年4月，人民币首次超过瑞典克朗、港币，进入全球十大交易最频繁货币榜单，成为世界第九大外汇交易货币，日均交易额占全球交易总额的2.2%。

渣打银行为离岸人民币市场作出长期预测，至2020年中国总贸易中以人民币支付的交易将由目前的14%倍增至28%，中国进口商品有6%会以人民币支付。至2020年底，离岸人民币债券规模预期将上升至3万亿元。(完)

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以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰控股 40,294.3 119

2. 渣打银行 20,184.9 63

3. 法国巴黎银行 18,571.8 58

4. 工商银行 3,526.7 10

5. 中国银行 3,301.7 6

**本周市场动态**

--随着人民币国际化脚步发展，各地离岸中心业务迅速增长，中国工商银行 周二示，至目前新加坡的清算业务量已达到6,100多亿元，较5月底开办首月的600亿元迅猛增长。

--法国道达尔(Total) 以及韩国SK Global Chemical两批点心债为冷清了逾两个月的点心债市场“解冻”，特别是后者三年期点心债反应热烈，显示短久期债券相对受到欢迎。

--台湾央行周五表示，至今年8月底止，台湾银行业累计人民币存款 达851.41亿元，较上月成长约10.78%。

--中银香港 取消12个月期人民币定期存款息率优惠，而大新银行 则下调1至12个月人民币定存息率介乎10至20点子，其中12个月大额定存息降至3.1厘。

--南方东英公布，旗下第二只RQFII（人民币合格境外机构投资者）A股ETF南方东英中华A80（人民币柜台：83137，港元柜台：03137）在一手认购阶段，获近5亿港元认购。南方中华A80将于9月30日挂牌。（完）

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