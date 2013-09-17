马来西亚期市：棕榈油期货收高，由近一个月低点回升

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两周低点，因有裂解装置停产
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
路透吉隆坡9月17日 - 马来西亚棕榈油期货周二收高，由上日所及的近一个月低点回升，因海外大豆市场改善且9月上半月出口强劲，这均提振了投资者人气。
不过马币兑美元 表现强劲，令棕榈油涨幅受限。
指标12月棕榈油期货 收高0.3%，报每吨2,353马币。总成交量报44,037口，高于均量35,000口。
棕榈油价格稍早一度跌至2,294马币，为8月20日以来最低，尾随过去两日美国大豆价格的疲势。周二美国大豆期货回升，受惠于逢低承接买盘。
据路透市场分析师王涛称，从技术面来看，马来西亚棕榈油期货好坏参半，自9月13日低点2,306展开的反弹势头是否已经完成尚不明朗。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉; 审校 李春喜)
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透吉隆坡4月11日 - 马来西亚棕榈油期货周二从尾盘触及的六个月低点反弹，止住三连跌，迎来上涨，得益于需求攀升和豆油表现强劲。