马来西亚期市：棕榈油期货收高，由近一个月低点回升

路透吉隆坡9月17日 - 马来西亚棕榈油期货周二收高，由上日所及的近一个月低点回升，因海外大豆市场改善且9月上半月出口强劲，这均提振了投资者人气。

不过马币兑美元 表现强劲，令棕榈油涨幅受限。

指标12月棕榈油期货 收高0.3%，报每吨2,353马币。总成交量报44,037口，高于均量35,000口。

棕榈油价格稍早一度跌至2,294马币，为8月20日以来最低，尾随过去两日美国大豆价格的疲势。周二美国大豆期货回升，受惠于逢低承接买盘。

据路透市场分析师王涛称，从技术面来看，马来西亚棕榈油期货好坏参半，自9月13日低点2,306展开的反弹势头是否已经完成尚不明朗。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉; 审校 李春喜)