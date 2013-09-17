版本:
中国
市场报道 | 2013年 9月 17日 星期二 21:45 BJT

美国热股：诺基亚推迟发布平板手机，开盘后股价变动不大

路透9月17日 - 据消息人士周一称，诺基亚 在与微软 达成协议出售其手机业务和专利授权后，原定在9月底推出大屏幕“平板手机(phablet)”装置的计划已推迟。

诺基亚周二盘初微涨0.32%，报6.26美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐