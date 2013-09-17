国际油市：亚洲380CST燃料油现货价差自一周低点回升

路透9月17日 - 亚洲燃料油周二限于区间波动，不过交易消息人士称，在活跃交投推动下380CST燃料油自近一周低点回升。

380CST燃料油现货价差周二报每吨负3.02美元，高于周一的负3.36。

Gunvor卖出40,000吨380CST的燃料油给石油巨擘BP，船期定在10月3-7日，售价报每吨601.50美元，或较新加坡380cst报价每吨贴水约2.75美元。

尽管有这些交易，但尚不能确定目前的市场的已经好转。

一新加坡交易商称：“市场似乎局限在区间波动。”

另一新加坡消息人士称：“我并不认为市场已经转强，因现货价差仍处于深度贴水。”

据路透数据，180CST和380CST现货价差分别徘徊在每吨贴水3.0-4.5美元和贴水2.83-3.50美元区间。

现货交易中，壳牌自Mercuria手中买入20,000吨380CST柴油，船期定在10月3-7日，较新加坡报价每吨贴水4.00美元。

Gunvor售出20,000吨380CST柴油，船期定在10月3-7日，买家为BP，成交价格为每吨601.50美元。

兴隆自Mercuria买入20,000吨380CST燃料油，船期定在10月3-7日，较新加坡报价每吨贴水4.00美元。(完)

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