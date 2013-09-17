国际油市：亚洲380CST燃料油现货价差自一周低点回升

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两周低点，因有裂解装置停产
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
路透9月17日 - 亚洲燃料油周二限于区间波动，不过交易消息人士称，在活跃交投推动下380CST燃料油自近一周低点回升。
380CST燃料油现货价差周二报每吨负3.02美元，高于周一的负3.36。
Gunvor卖出40,000吨380CST的燃料油给石油巨擘BP，船期定在10月3-7日，售价报每吨601.50美元，或较新加坡380cst报价每吨贴水约2.75美元。
尽管有这些交易，但尚不能确定目前的市场的已经好转。
一新加坡交易商称：“市场似乎局限在区间波动。”
另一新加坡消息人士称：“我并不认为市场已经转强，因现货价差仍处于深度贴水。”
据路透数据，180CST和380CST现货价差分别徘徊在每吨贴水3.0-4.5美元和贴水2.83-3.50美元区间。
现货交易中，壳牌自Mercuria手中买入20,000吨380CST柴油，船期定在10月3-7日，较新加坡报价每吨贴水4.00美元。
Gunvor售出20,000吨380CST柴油，船期定在10月3-7日，买家为BP，成交价格为每吨601.50美元。
兴隆自Mercuria买入20,000吨380CST燃料油，船期定在10月3-7日，较新加坡报价每吨贴水4.00美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 李春喜)
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
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