美国热股：洛克希德马丁小跌，消息人士称荷兰计划购买37架F-35战斗机

路透9月17日 - 两位熟悉情况的消息人士周二对路透表示，荷兰将购买37架F-35战斗机。荷兰方面的决定对于洛克希德马丁 和华府来说，是正面消息。华盛顿曾在4月敦促荷兰不要转向其他供应商，后者主要担心一项目的成本上涨问题。