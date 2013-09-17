版本:
中国
市场报道 | 2013年 9月 17日 星期二 21:43 BJT

美国热股：洛克希德马丁小跌，消息人士称荷兰计划购买37架F-35战斗机

路透9月17日 - 两位熟悉情况的消息人士周二对路透表示，荷兰将购买37架F-35战斗机。荷兰方面的决定对于洛克希德马丁 和华府来说，是正面消息。华盛顿曾在4月敦促荷兰不要转向其他供应商，后者主要担心一项目的成本上涨问题。

洛克希德马丁周二盘初小幅下跌0.19%，报128.21美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐