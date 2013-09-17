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市场报道 | 2013年 9月 17日 星期二 21:03 BJT

美国数据：9月14日当周止连锁店销售较上年同期上升3.4%--Redbook

路透纽约9月17日 - Redbook Research周二公布的报告显示，9月14日止当周美国连锁店销售经季节调整后较上年同期增长3.4%。

2013年9月连锁店销售较上年同期增长4.0%，较上月下滑0.3%。(完)

(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
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