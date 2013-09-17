国际油市：亚洲石脑油裂解价差自六个月高点回落

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两周低点，因有裂解装置停产
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
路透新加坡9月17日 - 亚洲石脑油价格周二自五日高点回落，至三周低点每吨948美元，裂解价差自六个月高点下滑至两日低点每吨125.85美元，因需求放缓打压市场人气。
欧洲和地中海下月运抵亚洲的船货高于预期，恐怕削弱了卖家对石脑油市场会回升的寄望。
亚洲汽油裂解价差连续第三日攀升，至近两周高点每桶2.53美元，不过仍要远远落后于今年迄今的均值每桶近9美元，供给过剩仍累及市场。
亚洲第四季的汽油需求通常疲软。
新加坡现货交易中，汽油和石脑油各成交一笔。
Socar自嘉能可手中买入10月下半月的船货，成交价格为每吨943美元。
壳牌自Phillips 66买入95号汽油船货，船期定在10月13-17日，双方成交价格为每桶115美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 李春喜)
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近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透吉隆坡4月11日 - 马来西亚棕榈油期货周二从尾盘触及的六个月低点反弹，止住三连跌，迎来上涨，得益于需求攀升和豆油表现强劲。