国际油市：亚洲石脑油裂解价差自六个月高点回落

路透新加坡9月17日 - 亚洲石脑油价格周二自五日高点回落，至三周低点每吨948美元，裂解价差自六个月高点下滑至两日低点每吨125.85美元，因需求放缓打压市场人气。

欧洲和地中海下月运抵亚洲的船货高于预期，恐怕削弱了卖家对石脑油市场会回升的寄望。

亚洲汽油裂解价差连续第三日攀升，至近两周高点每桶2.53美元，不过仍要远远落后于今年迄今的均值每桶近9美元，供给过剩仍累及市场。

亚洲第四季的汽油需求通常疲软。

新加坡现货交易中，汽油和石脑油各成交一笔。

Socar自嘉能可手中买入10月下半月的船货，成交价格为每吨943美元。

壳牌自Phillips 66买入95号汽油船货，船期定在10月13-17日，双方成交价格为每桶115美元。(完)

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