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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 06:16 BJT

全球航运：波罗的海干散货运价指数跳涨逾5%，因海岬型船运价上升

路透9月17日 - 波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数 周二跳涨逾5%，因为海岬型船运价上升。

干散货运价指数涨89点至1,740点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升211点，或6.06%，至3,691点。海岬型船舶日均获利上升2,925美元至32,945美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 涨28点或2.12%至1,349点。日均获利上涨220美元至10,816美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。(完) (编译 李爽 审校 徐文焰)
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