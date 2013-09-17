全球航运：波罗的海干散货运价指数跳涨逾5%，因海岬型船运价上升

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两周低点，因有裂解装置停产
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
路透9月17日 - 波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数 周二跳涨逾5%，因为海岬型船运价上升。
干散货运价指数涨89点至1,740点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 升211点，或6.06%，至3,691点。海岬型船舶日均获利上升2,925美元至32,945美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
波罗的海巴拿马型船运价指数 涨28点或2.12%至1,349点。日均获利上涨220美元至10,816美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。(完) (编译 李爽 审校 徐文焰)
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透吉隆坡4月11日 - 马来西亚棕榈油期货周二从尾盘触及的六个月低点反弹，止住三连跌，迎来上涨，得益于需求攀升和豆油表现强劲。