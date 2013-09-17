全球航运：波罗的海干散货运价指数跳涨逾5%，因海岬型船运价上升

路透9月17日 - 波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数 周二跳涨逾5%，因为海岬型船运价上升。

干散货运价指数涨89点至1,740点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升211点，或6.06%，至3,691点。海岬型船舶日均获利上升2,925美元至32,945美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。