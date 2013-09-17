日韩经济指标预测--9月18日-9月25日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两周低点，因有裂解装置停产

路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。