日韩经济指标预测--9月18日-9月25日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两周低点，因有裂解装置停产
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 9月16日当周 9月18日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 9月 -- 正13 2350 日本出口(较上年同期) 8月 +14.5% +12.2% 进口(较上年同期) +18.5% +19.6% 贸易收支(亿日圆) 逆差11,008 逆差10,240 9月19日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超665 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,854 9月20日(五) 暂无重要经济数据公布 9月23日当周 9月23日(一) 暂无重要经济数据公布 9月24日(二) 暂无重要经济数据公布 9月25日(三) 暂无重要经济数据公布 (完)
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透吉隆坡4月11日 - 马来西亚棕榈油期货周二从尾盘触及的六个月低点反弹，止住三连跌，迎来上涨，得益于需求攀升和豆油表现强劲。