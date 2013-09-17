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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 06:18 BJT

****日韩经济指标预测--9月18日-9月25日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：
       
    9月16日当周
       
    9月18日(三)
    GMT时间    经济指标/活动                             公布时段     预估值        前值
    2330       路透短观调查日本制造业景气判断指数        9月          --            正13
    2350       日本出口(较上年同期)                      8月          +14.5%        +12.2%
               进口(较上年同期)                                       +18.5%        +19.6%
               贸易收支(亿日圆)                                   逆差11,008    逆差10,240

    9月19日(四)
    GMT时间    经济指标/活动                             公布时段     预估值        前值    
    2350       日本投资外国债券(亿日圆)                  前周         --            卖超665
               外资投资日本股票(亿日圆)                               --            买超1,854
    
    9月20日(五)
    暂无重要经济数据公布           
     
    
    9月23日当周     
    
    9月23日(一)
    暂无重要经济数据公布  
    
    9月24日(二)
    暂无重要经济数据公布  
    
    9月25日(三)
    暂无重要经济数据公布  
    
    (完)
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