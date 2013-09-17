《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月17日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两周低点，因有裂解装置停产
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价: 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 81.46 +1.46 +1.83 2730490 搜狐 67.76 -1.85 -2.66 5472749 网易 74.18 -0.72 -0.96 391589 百度 143.81 +1.22 +0.85 2130895 亚信科技 11.52 -0.02 -0.17 105150 台湾 台湾积体电路 17.68 +0.06 +0.34 1645466 联电 1.97 +0.00 +0.00 576256 日月光 4.59 +0.02 +0.44 107688 硅品精密 5.88 +0.02 +0.34 328099 和信超媒体 1.00 +0.01 +1.00 28535 友达 3.77 -0.04 -1.05 104796 中华电信 32.09 +0.00 +0.00 23033 台湾国际航电 44.42 +1.30 +3.01 2453464 香港 中国移动 56.64 +0.09 +0.16 106793 中国联通 16.23 +0.05 +0.31 70204 中国电信 53.52 +0.09 +0.17 15926 中芯国际 3.53 -0.08 -2.22 12746 电讯盈科 4.40 -0.04 -0.90 935 (完)
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透吉隆坡4月11日 - 马来西亚棕榈油期货周二从尾盘触及的六个月低点反弹，止住三连跌，迎来上涨，得益于需求攀升和豆油表现强劲。