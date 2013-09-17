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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 06:16 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月17日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:        
                                                                              
 公司名          股票代码         收盘价       涨跌      涨跌幅%      成交量
                                                                         
 中国                                                               
 新浪                                81.46       +1.46       +1.83     2730490
 搜狐                                67.76       -1.85       -2.66     5472749
 网易                                74.18       -0.72       -0.96      391589
 百度                               143.81       +1.22       +0.85     2130895
 亚信科技                            11.52       -0.02       -0.17      105150
                                                                              
 台湾                                                               
 台湾积体电路                        17.68       +0.06       +0.34     1645466
 联电                                 1.97       +0.00       +0.00      576256
 日月光                               4.59       +0.02       +0.44      107688
 硅品精密                             5.88       +0.02       +0.34      328099
 和信超媒体                           1.00       +0.01       +1.00       28535
 友达                                 3.77       -0.04       -1.05      104796
 中华电信                            32.09       +0.00       +0.00       23033
 台湾国际航电                        44.42       +1.30       +3.01     2453464
                                                                              
 香港                                                               
 中国移动                            56.64       +0.09       +0.16      106793
 中国联通                            16.23       +0.05       +0.31       70204
 中国电信                            53.52       +0.09       +0.17       15926
 中芯国际                             3.53       -0.08       -2.22       12746
 电讯盈科                             4.40       -0.04       -0.90         935
 
    (完)
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