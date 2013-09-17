更新版-《全球汇市》美元在联储发布政策声明前下滑，强劲数据推高欧元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两周低点，因有裂解装置停产
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3357 1.3333 +0.18 +1.24 1.3194 美元/日圆 99.11 99.05 +0.06 +14.26 86.74 欧元/日圆 132.39 132.04 +0.27 +15.67 114.45 美元/瑞郎 0.9258 0.9270 -0.13 +1.13 0.9155 英镑/美元 1.5901 1.5894 +0.04 -2.15 1.6251 美元/加元 1.0294 1.0323 -0.28 +3.76 0.9921 澳元/美元 0.9353 0.9318 +0.38 -10.01 1.0393 欧元/瑞郎 1.2367 1.2365 +0.02 +2.42 1.2075 欧元/英镑 0.8397 0.8387 +0.12 +3.49 0.8114 新西兰元/美元 0.8235 0.8168 +0.82 -0.58 0.8283 美元/挪威克朗 5.9061 5.9098 -0.06 +6.17 5.5630 欧元/挪威克朗 7.8887 7.8810 +0.10 +7.47 7.3403 美元/瑞典克朗 6.4622 6.5119 -0.76 -0.56 6.4986 欧元/瑞典克朗 8.6361 8.6847 -0.56 +0.68 8.5777 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计 算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 全球汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 澳元、新西兰元报导 加元报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (翻译 张荻； 审校 徐文焰)
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透吉隆坡4月11日 - 马来西亚棕榈油期货周二从尾盘触及的六个月低点反弹，止住三连跌，迎来上涨，得益于需求攀升和豆油表现强劲。