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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 06:19 BJT

更新版-《全球汇市》美元在联储发布政策声明前下滑，强劲数据推高欧元

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 欧元/美元                           1.3357      1.3333       +0.18       +1.24      1.3194
 美元/日圆                            99.11       99.05       +0.06      +14.26       86.74
 欧元/日圆                           132.39      132.04       +0.27      +15.67      114.45
 美元/瑞郎                           0.9258      0.9270       -0.13       +1.13      0.9155
 英镑/美元                           1.5901      1.5894       +0.04       -2.15      1.6251
 美元/加元                           1.0294      1.0323       -0.28       +3.76      0.9921
 澳元/美元                           0.9353      0.9318       +0.38      -10.01      1.0393
 欧元/瑞郎                           1.2367      1.2365       +0.02       +2.42      1.2075
 欧元/英镑                           0.8397      0.8387       +0.12       +3.49      0.8114
 新西兰元/美元                       0.8235      0.8168       +0.82       -0.58      0.8283
 美元/挪威克朗                       5.9061      5.9098       -0.06       +6.17      5.5630
 欧元/挪威克朗                       7.8887      7.8810       +0.10       +7.47      7.3403
 美元/瑞典克朗                       6.4622      6.5119       -0.76       -0.56      6.4986
 欧元/瑞典克朗                       8.6361      8.6847       -0.56       +0.68      8.5777
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 
    (完)
    
      
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 (翻译 张荻； 审校 徐文焰)
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