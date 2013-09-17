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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 06:29 BJT

全球外汇市场9月18日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

9月17日(二)

2245 - 新西兰第二季经常帐

9月18日(三)

-- - 欧央行会议，没有利率声明发布(至9月19日)

0830 - 英国央行公布9月货币政策委员会会议记录

0900 - 瑞士9月ZEW投资者信心指数

1100 - 美国一周抵押贷款市场指数

1230 - 美国8月房屋开工和建筑许可数据

1730 - 美国财政部联邦保险办公室(Federal Insurance Office)主管Michael McRaith参加联邦保险顾问委员会(Federal Advisory Committee on Insurance)会议

1800 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)结束为期两天的议息会议

1830 - 美联储主席贝南克召开记者会

2245 - 新西兰第二季国内生产总值(GDP)

2330 - 路透短观调查日本9月制造业景气判断指数

2350 - 日本8月进出口和贸易收支

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 徐文焰)
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