全球外汇市场9月18日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两周低点，因有裂解装置停产
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
(除特别说明外，均为GMT时间)
9月17日(二)
2245 - 新西兰第二季经常帐
9月18日(三)
-- - 欧央行会议，没有利率声明发布(至9月19日)
0830 - 英国央行公布9月货币政策委员会会议记录
0900 - 瑞士9月ZEW投资者信心指数
1100 - 美国一周抵押贷款市场指数
1230 - 美国8月房屋开工和建筑许可数据
1730 - 美国财政部联邦保险办公室(Federal Insurance Office)主管Michael McRaith参加联邦保险顾问委员会(Federal Advisory Committee on Insurance)会议
1800 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)结束为期两天的议息会议
1830 - 美联储主席贝南克召开记者会
2245 - 新西兰第二季国内生产总值(GDP)
2330 - 路透短观调查日本9月制造业景气判断指数
2350 - 日本8月进出口和贸易收支
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 徐文焰)
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透吉隆坡4月11日 - 马来西亚棕榈油期货周二从尾盘触及的六个月低点反弹，止住三连跌，迎来上涨，得益于需求攀升和豆油表现强劲。