版本:
中国
市场报道 | 2013年 9月 18日 星期三 06:43 BJT

****欧洲经济指标预测--9月18日-9月25日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:   
   
    9月16日当周
            
 9月18日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段       预估值         前值
                                                                                 
 0830     英国货币政策委员会投票结果(升息-不变-降息            9月        0-9-0        0-9-0
          )                                                                      
 0900     瑞士ZEW投资者信心指数                                9月           --          7.2
       
 9月19日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段       预估值         前值
                                                                                 
 0600     瑞士贸易收支(亿瑞郎)                                 8月           --    顺差23.80
 0730     瑞士利率目标区间                                  第三季      0-0.25%      0-0.25%
 0830     英国零售销售(较前月)                                 8月        +0.4%        +1.1%
          英国零售销售(较上年同期)                                        +3.3%        +3.0%
 1000     英国工业联盟(CBI)总工业订单差值                      9月          正2            0
              
 9月20日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段       预估值         前值
                                                                                 
 0800     意大利工业订单(较前月)(经季节调整)                   7月           --       +3.20%
              工业订单(较上年同期)(未经季节调整)                             --       -1.10%
          意大利工业销售(较前月)(经季节调整)                   7月           --       +0.10%
              工业销售(较上年同期)(未经季节调整)                             --       -5.10%
 0830     英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                     8月          120        -16.4
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                                 --    盈余196.4
 1400     欧元区消费者信心指数                                 9月       负14.5       负15.6
 
    9月23日当周
        
    9月23日(一)
    GMT时间  经济指标/活动                                  公布时段     预估值     前值    
    0658     法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)             9月初值      --        49.7
                Markit服务业PMI                                           --        48.9
                Markit综合PMI                                             --        48.8
    0728     德国Markit制造业PMI                             9月初值      --        51.8
                Markit服务业PMI                                           --        52.8
                Markit综合PMI                                             --        53.4
    0758     欧元区Markit制造业PMI                           9月初值      --        51.4
                Markit服务业PMI                                           --        50.7
                Markit综合PMI                                             --        51.5
    0800     意大利薪资指数(较前月)                          8月          --        +0.10%
                         (较上年同期)                                     --        +1.5%
    
    9月23日－10月3日
    GMT时间  经济指标/活动                                  公布时段     预估值     前值    
    0600     英国Nationwide房屋价格 (较前月)                 9月          --        +0.6%
                         (较上年同期)                                     --        +3.5%
    
    9月24日(二)
    GMT时间  经济指标/活动                                  公布时段     预估值     前值
    0800     德国Ifo企业景气判断指数                         9月          --        107.5
                            现况指数                                      --        112.0
                            预期指数                                      --        103.3 
    
    9月25日(三)
    GMT时间  经济指标/活动                                  公布时段     预估值     前值
    0600     瑞士瑞银集团(UBS)指标                           8月          --        1.41
    0600     德国GfK消费者信心指数                           10月         --        6.9
    0645     法国企业景气指数                                9月          --        98
    0800     意大利消费者信心指数                            9月          --        98.3
    1000     英国工业联盟(CBI)零售销售差值                   9月          --        正27
    
    (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐