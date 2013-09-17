欧洲经济指标预测--9月18日-9月25日****

美国各类经济指标总览--2017/4/11
当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月) +0.6 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (2月) +0.3 (1月) 实质所得(%)
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 9月16日当周 9月18日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0830 英国货币政策委员会投票结果(升息-不变-降息 9月 0-9-0 0-9-0 ) 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 9月 -- 7.2 9月19日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 8月 -- 顺差23.80 0730 瑞士利率目标区间 第三季 0-0.25% 0-0.25% 0830 英国零售销售(较前月) 8月 +0.4% +1.1% 英国零售销售(较上年同期) +3.3% +3.0% 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 9月 正2 0 9月20日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 7月 -- +3.20% 工业订单(较上年同期)(未经季节调整) -- -1.10% 意大利工业销售(较前月)(经季节调整) 7月 -- +0.10% 工业销售(较上年同期)(未经季节调整) -- -5.10% 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 8月 120 -16.4 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余196.4 1400 欧元区消费者信心指数 9月 负14.5 负15.6 9月23日当周 9月23日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0658 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 -- 49.7 Markit服务业PMI -- 48.9 Markit综合PMI -- 48.8 0728 德国Markit制造业PMI 9月初值 -- 51.8 Markit服务业PMI -- 52.8 Markit综合PMI -- 53.4 0758 欧元区Markit制造业PMI 9月初值 -- 51.4 Markit服务业PMI -- 50.7 Markit综合PMI -- 51.5 0800 意大利薪资指数(较前月) 8月 -- +0.10% (较上年同期) -- +1.5% 9月23日－10月3日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 英国Nationwide房屋价格 (较前月) 9月 -- +0.6% (较上年同期) -- +3.5% 9月24日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 德国Ifo企业景气判断指数 9月 -- 107.5 现况指数 -- 112.0 预期指数 -- 103.3 9月25日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 瑞士瑞银集团(UBS)指标 8月 -- 1.41 0600 德国GfK消费者信心指数 10月 -- 6.9 0645 法国企业景气指数 9月 -- 98 0800 意大利消费者信心指数 9月 -- 98.3 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 9月 -- 正27 (完)
当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月) +0.6 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (2月) +0.3 (1月) 实质所得(%)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月11日 - 法兴银行中国区金融市场总监何昕周二称，中国宏观经济最大的风险因素是强势美元，预计今年美元兑人民币汇率年底前可能会稳定在7以下，中国将维持稳定的汇率政策，人民币汇率未来的市场波动会长期保持在相对低的范围内，货币体制则不断转向更灵活水平。