《综述》美国通胀温和，但医疗成本与房租上涨

美国股市：开盘下跌，因对地缘政治局势感到不安
道琼工业指数下跌26.71点，或0.13%，至20,631.31点；标准普尔500指数降4.43点，或0.19%，至2,352.73点；纳斯达克指数降9.85点，或0.17%，至5,871.07点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
医疗保健成本上升0.6%，为2007年7月以来最大升幅。处方药价格亦创下2007年7月以来最大涨幅。医疗保健成本在核心CPI中权重超过9%，在今年初一直是通胀率偏低的重要原因。
“消费者在汽油方面节省下来的钱都用来看病租房了，”FTN Financial的分析师Jay Morelock表示。“即便消费者物价受控，房租较上年同期的升幅也让美联储有理由缩减刺激政策。”
房租按年升幅创下五年高位。
不过一些分析师并不认为核心物价会继续攀升，称由于通胀数据中所谓的周期性分项指标依然受控。这些分项指标与经济表现的联系更加紧密，包括新车及二手车、宾馆房价、机票价格以及服装。
这些分项指标在8月要么下滑，要么接近持平。
“很难想象房租在未来数月还会涨得这么快。综合考虑所有因素，核心通胀率的表现预示着未来数据不会很高，”苏格兰皇家银行分析师Omair Sharif说。(完)
道琼工业指数下跌26.71点，或0.13%，至20,631.31点；标准普尔500指数降4.43点，或0.19%，至2,352.73点；纳斯达克指数降9.85点，或0.17%，至5,871.07点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)