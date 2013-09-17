《综述》美国通胀温和，但医疗成本与房租上涨

医疗保健成本上升0.6%，为2007年7月以来最大升幅。处方药价格亦创下2007年7月以来最大涨幅。医疗保健成本在核心CPI中权重超过9%，在今年初一直是通胀率偏低的重要原因。

“消费者在汽油方面节省下来的钱都用来看病租房了，”FTN Financial的分析师Jay Morelock表示。“即便消费者物价受控，房租较上年同期的升幅也让美联储有理由缩减刺激政策。”

房租按年升幅创下五年高位。

不过一些分析师并不认为核心物价会继续攀升，称由于通胀数据中所谓的周期性分项指标依然受控。这些分项指标与经济表现的联系更加紧密，包括新车及二手车、宾馆房价、机票价格以及服装。

这些分项指标在8月要么下滑，要么接近持平。

“很难想象房租在未来数月还会涨得这么快。综合考虑所有因素，核心通胀率的表现预示着未来数据不会很高，”苏格兰皇家银行分析师Omair Sharif说。(完)