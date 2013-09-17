美国个股：中国联通称新款iPhone订单超过10万部

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两周低点，因有裂解装置停产
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
路透旧金山9月17日 - 中国电信运营商中国联通 表示，苹果 的iPhone 5C和5S自上周推出以来，预订单数量超过了10万部。
中国联通周一在其官方新浪微博上发布的订单数据，是关键的中国市场对于苹果新款iPhone需求情况的首个信号。
“自从联通启动网上预订以来，订单量已超过了10万部，”联通通过认证微博账号发布的文章称，但没有提供其它细节。
上述手机将在周五开卖。
苹果iPhone 5去年12月在中国推出的时候，最初三天的销量就超过了200万部。(完) (编译 张涛；审校 徐文焰)
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透吉隆坡4月11日 - 马来西亚棕榈油期货周二从尾盘触及的六个月低点反弹，止住三连跌，迎来上涨，得益于需求攀升和豆油表现强劲。