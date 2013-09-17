美国个股：中国联通称新款iPhone订单超过10万部

路透旧金山9月17日 - 中国电信运营商中国联通 表示，苹果 的iPhone 5C和5S自上周推出以来，预订单数量超过了10万部。

中国联通周一在其官方新浪微博上发布的订单数据，是关键的中国市场对于苹果新款iPhone需求情况的首个信号。

“自从联通启动网上预订以来，订单量已超过了10万部，”联通通过认证微博账号发布的文章称，但没有提供其它细节。

上述手机将在周五开卖。

苹果iPhone 5去年12月在中国推出的时候，最初三天的销量就超过了200万部。(完) (编译 张涛；审校 徐文焰)