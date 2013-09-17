澳新经济指标预测--9月18日-9月25日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两周低点，因有裂解装置停产
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 9月16日当周 9月18日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.1% +0.3% (较上年同期) +2.1% +2.4% 9月19日(四) 暂无重要数据 9月20日(五) 暂无重要数据 9月23日当周 9月23日(一) 暂无重要数据 9月24日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 8月 -- 46.2 出口(亿新西兰元) -- 38.5 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差7.74 贸易收支(亿新西兰元) 截至8月的一年 -- 逆差16.9 9月25日(三) 暂无重要数据 (完)
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透吉隆坡4月11日 - 马来西亚棕榈油期货周二从尾盘触及的六个月低点反弹，止住三连跌，迎来上涨，得益于需求攀升和豆油表现强劲。