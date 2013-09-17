新西兰数据：第二季实际经常帐赤字为12.5亿新西兰元，低于预估

美国股市：开盘下跌，因对地缘政治局势感到不安
道琼工业指数下跌26.71点，或0.13%，至20,631.31点；标准普尔500指数降4.43点，或0.19%，至2,352.73点；纳斯达克指数降9.85点，或0.17%，至5,871.07点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透惠灵顿9月18日电 - 新西兰统计局周三公布，第二季实际经常帐赤字为12.5亿新西兰元。截至6月30日的年度经常帐赤字为91.0亿新西兰元，相当于国内生产总值(GDP)的4.3%。
路透调查的分析师预估为第二季赤字18.1亿新西兰元，预估年度数据为赤字101亿，相当于GDP的4.8%。(完) (编译 张明钧 审校 戴素萍)
道琼工业指数下跌26.71点，或0.13%，至20,631.31点；标准普尔500指数降4.43点，或0.19%，至2,352.73点；纳斯达克指数降9.85点，或0.17%，至5,871.07点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)