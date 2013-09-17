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货币新闻 | 2013年 9月 18日 星期三 07:09 BJT

新西兰数据：第二季实际经常帐赤字为12.5亿新西兰元，低于预估

路透惠灵顿9月18日电 - 新西兰统计局周三公布，第二季实际经常帐赤字为12.5亿新西兰元。截至6月30日的年度经常帐赤字为91.0亿新西兰元，相当于国内生产总值(GDP)的4.3%。

路透调查的分析师预估为第二季赤字18.1亿新西兰元，预估年度数据为赤字101亿，相当于GDP的4.8%。(完) (编译 张明钧 审校 戴素萍)
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