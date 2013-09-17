欧洲金融：欧央行执委科尔称ECB将维持货币政策宽松，以确保经济复苏

路透法兰克福9月17日 - 有报道周二援引欧洲央行(ECB)执委科尔的话称，欧央行将维持货币政策宽松，以帮助欧元区经济复苏。

科尔还指出，他相信美国联邦储备理事会(美联储/FED)应该能够在不引发国际市场动荡的情况下退出刺激政策。

“我们仍需要较高的货币政策宽松度，以确保经济复苏，”科尔在接受德国股市日报专访时表示。

欧央行7月一改此前从不提前承诺未来动向的传统，提出所谓的“前瞻性指引”，称其将在较长时间内维持利率在当前水准或更低水准。