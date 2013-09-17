欧洲金融：欧央行执委科尔称ECB将维持货币政策宽松，以确保经济复苏

美国各类经济指标总览--2017/4/11
当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月) +0.6 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (2月) +0.3 (1月) 实质所得(%)
路透法兰克福9月17日 - 有报道周二援引欧洲央行(ECB)执委科尔的话称，欧央行将维持货币政策宽松，以帮助欧元区经济复苏。
科尔还指出，他相信美国联邦储备理事会(美联储/FED)应该能够在不引发国际市场动荡的情况下退出刺激政策。
“我们仍需要较高的货币政策宽松度，以确保经济复苏，”科尔在接受德国股市日报专访时表示。
欧央行7月一改此前从不提前承诺未来动向的传统，提出所谓的“前瞻性指引”，称其将在较长时间内维持利率在当前水准或更低水准。
科尔称，此举已经显现一些效果，但他补充道，长期效果才是真正考验。(完) (编译 李爽 审校 张涛)
当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月) +0.6 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (2月) +0.3 (1月) 实质所得(%)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月11日 - 法兴银行中国区金融市场总监何昕周二称，中国宏观经济最大的风险因素是强势美元，预计今年美元兑人民币汇率年底前可能会稳定在7以下，中国将维持稳定的汇率政策，人民币汇率未来的市场波动会长期保持在相对低的范围内，货币体制则不断转向更灵活水平。