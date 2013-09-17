《美国上市公司业绩公布日程表》--9月18日

美国股市：开盘下跌，因对地缘政治局势感到不安

道琼工业指数下跌26.71点，或0.13%，至20,631.31点；标准普尔500指数降4.43点，或0.19%，至2,352.73点；纳斯达克指数降9.85点，或0.17%，至5,871.07点。(完) (编译 刘静；审校 母红)