中欧贸易：欧盟准备好与中国进行贸易谈判，或为签订自贸协定铺路

路透布鲁塞尔9月17日 - 欧盟官员周二表示，欧盟国家下月将同意与中国就一项增进贸易便利的条约展开谈判，或将为这两个全球重要市场间达成自由贸易协定铺平道路。

欧盟和中国政府希望协定一个条约，能够破除双方市场壁垒，鼓励数以十亿欧元计的新增投资在双边流动，以增进双边关系。今年稍早，双方竭力避免了一场贸易战。

外交官员向路透表示，包含28国的欧盟将授权欧盟执委会代表欧盟于10月18日在卢森堡就“投资协议”进行谈判。欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)还称他得到了欧盟国家的支持。

“我们准备好了，中国也表示准备就绪。我们等着开始进行，”卡瑞德古特在布鲁塞尔向企业领袖、官员和外交官员表示。

随着欧盟国家大开绿灯，一系列谈判可望于今年稍晚或2014年年初的欧盟-中国领导人峰会上正式启动，并在约两年内完成，可能会为新的业务领域带来数以十亿欧元计的投资。