《美国个股焦点》摩根大通交易丑闻虽获民事和解，但恐未就此落幕

美国股市：开盘下跌，因对地缘政治局势感到不安
道琼工业指数下跌26.71点，或0.13%，至20,631.31点；标准普尔500指数降4.43点，或0.19%，至2,352.73点；纳斯达克指数降9.85点，或0.17%，至5,871.07点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
摩根大通两名前员工Javier Martin-Artajo及Julien Grou已经因其刻意对这些复杂的有价证券给出不正确的估值，以试图隐藏部分损失而遭到起诉。消息人士称，相关主管机关正试图认定Martin-Artajo及Grout以及其他和他们共事的人是否遭到施压而以最低损失列帐。
因为巨额下注而被冠以“伦敦鲸”之名的交易员Bruno Iksil已经和检方签署合作协议，并未遭到任何起诉。
摩根大通表示，该公司先前发布与伦敦鲸交易相关事件的各项声明均属实。
摩根大通发言人周二表示，“我们的高阶主管当时说的是他们所认定的实情。”
有关摩根大通的行为继续面临刑事调查的消息，突显出摩根大通及其执行长迪蒙(Jamie Dimon)所面临的法务及监管麻烦的程度。
道琼工业指数下跌26.71点，或0.13%，至20,631.31点；标准普尔500指数降4.43点，或0.19%，至2,352.73点；纳斯达克指数降9.85点，或0.17%，至5,871.07点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)