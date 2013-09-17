《美国个股焦点》摩根大通交易丑闻虽获民事和解，但恐未就此落幕

摩根大通两名前员工Javier Martin-Artajo及Julien Grou已经因其刻意对这些复杂的有价证券给出不正确的估值，以试图隐藏部分损失而遭到起诉。消息人士称，相关主管机关正试图认定Martin-Artajo及Grout以及其他和他们共事的人是否遭到施压而以最低损失列帐。

因为巨额下注而被冠以“伦敦鲸”之名的交易员Bruno Iksil已经和检方签署合作协议，并未遭到任何起诉。

摩根大通表示，该公司先前发布与伦敦鲸交易相关事件的各项声明均属实。

摩根大通发言人周二表示，“我们的高阶主管当时说的是他们所认定的实情。”

有关摩根大通的行为继续面临刑事调查的消息，突显出摩根大通及其执行长迪蒙(Jamie Dimon)所面临的法务及监管麻烦的程度。