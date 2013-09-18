《美国个股焦点》摩根大通巨鲸交易丑闻虽获民事和解，但恐未就此落幕

**和解协商**

爆出刑事调查消息前，一位消息人士周一透露，该银行接近与美国证交会(SEC)、通货监理局(OCC)和美联储等监管机构就“伦敦鲸”丑闻达成和解协议，为此至少支付7亿美元。

据消息人士，上周晚些时候的分裂投票中，证交会批准与摩根大通和解。委员会多数投票均意见一致，证交会主席Mary Jo White和委员Daniel Gallggher回避了投票。

White在律师事务所Debevoise & Plimpton担任辩护律师时，摩根大通曾是其客户之一。Gallagher之前就职的公司WilmerHale，也曾服务于摩根大通。