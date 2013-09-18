《美国个股焦点》摩根大通巨鲸交易丑闻虽获民事和解，但恐未就此落幕

加拿大股市：收高，能源股受油价上涨带动攀升
上周美国原油库存增幅小于预期，加之利比亚供应受扰，扶助提振美国原油期货上扬1.14美元，或2.4%，报每桶49.51美元。
**和解协商**
爆出刑事调查消息前，一位消息人士周一透露，该银行接近与美国证交会(SEC)、通货监理局(OCC)和美联储等监管机构就“伦敦鲸”丑闻达成和解协议，为此至少支付7亿美元。
据消息人士，上周晚些时候的分裂投票中，证交会批准与摩根大通和解。委员会多数投票均意见一致，证交会主席Mary Jo White和委员Daniel Gallggher回避了投票。
White在律师事务所Debevoise & Plimpton担任辩护律师时，摩根大通曾是其客户之一。Gallagher之前就职的公司WilmerHale，也曾服务于摩根大通。
现在说是否会有更多指控、或者摩根大通自身是否会面临刑事责任还为时尚早。但消息人士称，联邦检察官未参加摩根大通和监管机构的和解谈判。(完) (编译/审校 张明钧/徐文焰/李爽/王兴亚)
上周美国原油库存增幅小于预期，加之利比亚供应受扰，扶助提振美国原油期货上扬1.14美元，或2.4%，报每桶49.51美元。
路透芝加哥3月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收高，为连续第二日因空头回补上扬，美国农业部周五将发布种植面积报告。
路透芝加哥3月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三微升，为连续第二日上扬，因投资者在美国农业部周五发布报告前出脱空头头寸。