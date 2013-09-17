《全球汇市》美联储决议公布前美元处于守势，新西兰元表现突出

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两周低点，因有裂解装置停产
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3355 1.3357 -0.01 +1.22 1.3194 美元/日圆 99.15 99.11 +0.04 +14.31 86.74 欧元/日圆 132.41 132.38 +0.02 +15.68 114.46 美元/瑞郎 0.9258 0.9258 +0.00 +1.13 0.9155 英镑/美元 1.5903 1.5901 +0.01 -2.14 1.6251 美元/加元 1.0295 1.0294 +0.01 +3.77 0.9921 澳元/美元 0.9351 0.9353 -0.02 -10.03 1.0393 新西兰元/美 0.8226 0.8235 -0.11 -0.69 0.8283 元 澳元/日圆 92.720 92.700 +0.02 +2.87 90.130 新西兰元/日 81.550 81.620 -0.09 -42.09 140.820 圆 英镑/日圆 157.69 157.59 +0.06 +11.98 140.82 澳元/新西兰 1.1362 1.1348 +0.12 -9.39 1.2540 元 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王兴亚；审校 白云)
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透吉隆坡4月11日 - 马来西亚棕榈油期货周二从尾盘触及的六个月低点反弹，止住三连跌，迎来上涨，得益于需求攀升和豆油表现强劲。