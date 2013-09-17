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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 07:39 BJT

《全球汇市》美联储决议公布前美元处于守势，新西兰元表现突出

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3355    1.3357     -0.01     +1.22    1.3194
 美元/日圆                      99.15     99.11     +0.04    +14.31     86.74
 欧元/日圆                     132.41    132.38     +0.02    +15.68    114.46
 美元/瑞郎                     0.9258    0.9258     +0.00     +1.13    0.9155
 英镑/美元                     1.5903    1.5901     +0.01     -2.14    1.6251
 美元/加元                     1.0295    1.0294     +0.01     +3.77    0.9921
 澳元/美元                     0.9351    0.9353     -0.02    -10.03    1.0393
 新西兰元/美                   0.8226    0.8235     -0.11     -0.69    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     92.720    92.700     +0.02     +2.87    90.130
 新西兰元/日                   81.550    81.620     -0.09    -42.09   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     157.69    157.59     +0.06    +11.98    140.82
 澳元/新西兰                   1.1362    1.1348     +0.12     -9.39    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
    (完)
        
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 (编译 王兴亚；审校 白云)
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