路透调查：美联储量化宽松政策临近谢幕，民众却对其知之甚少

《全球汇市》欧美利率前景带动美元反弹，英国正式启动退欧程序后英镑下滑
路透纽约3月29日 - 美元兑一篮子主要货币周三升至于逾一周高位，因欧美利率前景，且投资人认为在美国总统特朗普医保议案搁浅后美元跌势过度。
旧金山Bank of the West首席分析师Scott Anderson称，如果公众一开始就不理解量化宽松政策，那么区别起来会很困难。
“我认为他们明白美联储试图刺激经济，但我认为他们不了解该项政策是如何运作的，”Anderson表示。他说，这意味着“人们得到的讯息是利率在上升。”
他称，这将给经济带来负面影响。
Margaret Miranda，现年60岁，从事家庭健康护理工作，居住在新墨西哥州，被量化宽松的问题难住了。
对于哥伦比亚大学教授Michael Woodford而言，Miranda缺乏认知没什么关系。他在量化宽松上的文章给美联储及其他央行带来巨大影响。
Woodford表示，“公众的信念...不是美联储依赖的主要通道。”
他称，更相关的是债券交易商是否了解美联储的意图。如果他们拉低利率来回应量化宽松政策，该政策则可对这些低利率产生效用，进而带动支出。(完) (编译 王翔琼/徐文焰/朱晓军；审校 郑茵/戴素萍/张荻)
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以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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