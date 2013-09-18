路透调查：美联储量化宽松政策临近谢幕，民众却对其知之甚少

旧金山Bank of the West首席分析师Scott Anderson称，如果公众一开始就不理解量化宽松政策，那么区别起来会很困难。

“我认为他们明白美联储试图刺激经济，但我认为他们不了解该项政策是如何运作的，”Anderson表示。他说，这意味着“人们得到的讯息是利率在上升。”

他称，这将给经济带来负面影响。

Margaret Miranda，现年60岁，从事家庭健康护理工作，居住在新墨西哥州，被量化宽松的问题难住了。

对于哥伦比亚大学教授Michael Woodford而言，Miranda缺乏认知没什么关系。他在量化宽松上的文章给美联储及其他央行带来巨大影响。

Woodford表示，“公众的信念...不是美联储依赖的主要通道。”