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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 08:10 BJT

金砖国家：9月17日股汇市收盘纵览

路透9月18日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月17日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报1,002.44点。

中国股市：沪综指收挫逾2%创两个月最大跌幅，金融地产股领跌

香港股市：恒指收低0.3%，跌落17周高位

中国汇市：人民币略收跌但仍稳在6.12元附近，节前购汇涌现

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拉美股市：巴西股市上涨，收在5月底以来的最高位，但涨幅有限，因投资人审慎等候美联储的货币刺激计划将如何处理。指标Bovespa指数 涨0.84%，至54,271.25点，石油生产商OGX 大涨5.26%，带领大盘上攻。

拉美汇市：巴西雷亚尔因央行干预措施而上涨，关注美联储决策　

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南非股市：小升，中止连两日跌势，在美联储本周会议前，投资人整固仓位。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 几无变动，仅小升0.29%，报39,174.83点。综合指数 升0.39%至43,762.87点。

南非汇市：兰特兑美元持稳在五周高位附近，关注美联储决议

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印度股市：上涨，但成交量为近一个半月最低，科技股领涨，受惠于卢比贬值，且由于近期科技股表现欠佳，使得短线估值吸引人。指标BSE指数 收升0.31%或61.56点，报19,804.03，但根据汤森路透的数据，成交量为8月2日以来最低。NSE指数 升0.17%或9.65点，报5,850.20点。

印度汇市：印度卢比创两周来最大跌幅，因在美联储会议前，投资人对卢比多仓获利了结。卢比兑美元 收报63.37/38，周一收盘价62.83/84 。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,439.790点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.39%至797.81点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 上涨0.16%，报32.22500卢布；卢布兑欧元 升0.07%，报43.0000卢布。(完) (整理 戴素萍 审校 于春红)

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