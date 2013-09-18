金砖国家：9月17日股汇市收盘纵览

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透9月18日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月17日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报1,002.44点。
中国股市：沪综指收挫逾2%创两个月最大跌幅，金融地产股领跌
香港股市：恒指收低0.3%，跌落17周高位
中国汇市：人民币略收跌但仍稳在6.12元附近，节前购汇涌现
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拉美股市：巴西股市上涨，收在5月底以来的最高位，但涨幅有限，因投资人审慎等候美联储的货币刺激计划将如何处理。指标Bovespa指数 涨0.84%，至54,271.25点，石油生产商OGX 大涨5.26%，带领大盘上攻。
拉美汇市：巴西雷亚尔因央行干预措施而上涨，关注美联储决策
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南非股市：小升，中止连两日跌势，在美联储本周会议前，投资人整固仓位。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 几无变动，仅小升0.29%，报39,174.83点。综合指数 升0.39%至43,762.87点。
南非汇市：兰特兑美元持稳在五周高位附近，关注美联储决议
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印度股市：上涨，但成交量为近一个半月最低，科技股领涨，受惠于卢比贬值，且由于近期科技股表现欠佳，使得短线估值吸引人。指标BSE指数 收升0.31%或61.56点，报19,804.03，但根据汤森路透的数据，成交量为8月2日以来最低。NSE指数 升0.17%或9.65点，报5,850.20点。
印度汇市：印度卢比创两周来最大跌幅，因在美联储会议前，投资人对卢比多仓获利了结。卢比兑美元 收报63.37/38，周一收盘价62.83/84 。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,439.790点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.39%至797.81点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 上涨0.16%，报32.22500卢布；卢布兑欧元 升0.07%，报43.0000卢布。(完) (整理 戴素萍 审校 于春红)
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数