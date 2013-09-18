美国个股：苹果iPhone 5C手机预订并不热烈--运营商消息人士

路透9月17日 - 美国一家无线通讯运营商的一位消息人士周二对路透表示，苹果 拥有塑料外壳和亮丽色彩的新款iPhone 5C手机的预订并不热烈，该款手机和价格更贵的iPhone 5S的供应情况令人失望。

苹果周五开始在网上接受iPhone 5C订单；该款手机在美国的合约机售价为99美元，包括蓝、绿、粉、黄和白五种颜色。5C和5S这两款手机在几个国家均将于9月20日起售。

消息人士称苹果已经公布用于在5S和5C推出当日和此后一周供应市场的库存情况令人非常失望，该公司对所有电信运营商的手机供应似乎有限。

消息人士表示，预订单也“不热络”；这位消息人士拒绝透露身份，因为苹果尚未披露两款新智能手机的预订单数量。

这两款手机主要透过美国四大电信运营商销售，即美国电话电报公司AT&T 、Verizon 、 Sprint 和T-Mobile 。这四家运营商的代表均拒绝发表评论。

苹果股价周二在Nasdaq市场收涨1.16%，报455.32美元。(完)