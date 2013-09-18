中国金融：浙江义乌公布金改方案，重在贸易金融创新--报载

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透上海9月18日 - 上海证券报周三报导，中国小商品贸易中心城市--浙江义乌昨公布金融改革专项方案，方案重点涉及七方面内容，包括加快贸易金融产品创新、推动人民币跨境业务创新等。
区别于温州、前海和泉州的国家级金融改革试验区，义乌金融改革是义乌国际贸易综合改革试点的配套方案。义乌市市长何美华指出，“义乌金改重在贸易金融创新。”
义乌金改方案指出，义乌要探索建立以高效信息系统为平台，电子交易、物流配送、仓储管理以及金融服务高度融合的一体化贸易新模式，鼓励金融机构积极创新内保外贷、境外融资贷款等结构性贸易融资业务。
义乌支持设立第三方支付平台，大力发展跨境电子商务和电子支付业务。鼓励保险机构大力发展财产险、责任险、意外险和健康险等保险产品。鼓励保险公司创新和推广出口信用保险等与国际贸易密切相关的保险业务。
在人民币跨境业务创新方面，义乌鼓励金融机构根据国际贸易发展需求，加强跨境贸易人民币结算服务力度。创新跨境人民币贸易融资产品，促进进出口贸易稳步增长。深化个人跨境贸易人民币结算业务试点，探索符合条件的个人直接以人民币结算进出口贸易。推动本地金融机构加强与境外金融机构、境内金融机构的境外分支机构建立长效合作机制。
义乌是经中国央行批准，国内唯一的个人跨境人民币结算试点城市。
在外汇业务方面，义乌将允许符合条件的境外自然人在取得个体工商户营业执照后开立个人外汇结算账户。稳步扩大外汇结算账户的推广和应用，进一步提高外汇资金收付的便利性。研究制订商贸物流型境外经贸合作区外汇管理扶持政策。
另外，义乌将支持符合条件的企业发行超短期融资券、中小企业集合票据、短期融资券、中期票据、定向工具、资产支持票据和上市公司债、企业债，发展区域集优债券融资模式。支持符合条件的地方法人金融机构发行专项用于小微企业贷款的金融债。探索资产证券化工作和“中国·义乌小商品指数”证券化工作。 不过，此前义乌金改征求意见稿中所提的探索组建义乌国际贸易发展银行等论述，并未体现在最终方案中。报导指出，因方案递交时，国务院尚未提出设立自担风险的民营银行，因此该条款被暂时搁置。
不过，义乌公布的金改方案亦提到，要引导和规范民间借贷，支持优质民营骨干企业发起设立或参股相关金融机构。这亦给义乌当地申请设立民营银行留下一个口子。
2011年，义乌市国际贸易综合改革试点总体方案获国务院批准，义乌成为继上海浦东、天津滨海之后第十个综合改革试验区。（完） (发稿 林琦；审校 林高丽)
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数