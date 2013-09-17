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市场报道 | 2013年 9月 18日 星期三 07:58 BJT

《汇市简讯》美元指数料跌破趋势线

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* 美元料将跌破连接2月以来各个低点的趋势线

* 6月低点80.5将是下一个关键支撑位，需要关注

* 若跌破6月低点，将创下更低的低点--上涨趋势结束

* 多头应该把价位推升到50/200日移动均线上方，切入位均接近81.75

* 较长期前景可能在未来几日变得更加明朗

* 图表：link.reuters.com/nut23v(完)

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